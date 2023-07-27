ФРС США готова продолжить повышение ключевой ставки

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о готовности продолжать повышать ключевую ставку и сохранять ограничительную монетарную политику, сообщает РИА Новости.

«Мы думаем, что нам придется придерживаться ограничительной монетарной политики какое-то время и нужно быть готовыми к дальнейшему повышению, если мы сочтем это подходящим», — заявил Пауэлл.

Он добавил, что до конца 2023 года ФРС точно не планирует понижать ставку.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, по итогам июльского заседания повысила базовую ставку на 25 б. п., до 5,25-5,5%.

В сообщении говорится, что комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), стремится в долгосрочной перспективе достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%. При этом регулятор считает возможным в дальнейшем продолжать повышать ставку.

Ранее россиянам рассказали, как при инвестициях учитывать прогноз по ключевой ставке ЦБ.