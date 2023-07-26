Ситуацию с ценами на гречку в России назвали стабильной

Ситуация с ценами на рынке круп в России находится на стабильном уровне, а гречка в этом году стоит на 43% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России, передает ТАСС.

«Ценовая ситуация на рынке круп стабильна. На 19 июля средняя цена производителей на рис за месяц снизилась на 3,1%, а по сравнению с прошлым годом — на 0,1%. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем годом ранее», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, в 2023 году площадь под такими социально значимыми культурами, как рис и гречиха, также значительно выросла. Например, урожай риса ожидается на уровне 1 млн тонн, в то время как в 2022 году он был 927 тыс. тонн. Производство гречихи же может превысить прошлогодний уровень в 1,22 млн тонн и полностью обеспечить загрузку предприятий по переработке.

В сообщении добавили, что Минсельхоз России проводит комплекс мер, которые направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны. Например, рассматривается возможность временного запрета на вывоз риса и рисовой крупы из страны.

26 июля «Коммерсантъ» писал, что ослабление рубля, окончание сезона и рекордный экспорт сказываются на оптовой стоимости гречневой крупы. Уже к сентябрю 2023 года оптовые цены на эту продукцию могут вырасти, хотя до этого почти весь год снижались.

Ранее экономист сообщил, что рис в России подорожает к осени.