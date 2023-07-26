Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутаты предложили выйти из Международного валютного фонда

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект об отмене постановления о вступлении РФ в МВФ

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ). Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Они предложили признать утратившим силу постановление Верховного Совета РФ «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития. Они также хотят денонсировать протокол о вступлении РФ в их члены.

«Россия присоединилась к Статьям Соглашения МВФ и стала членом МВФ в 1992 году. <...> Вступив в МВФ, страна утратила суверенитет и превратилась в колонию», — заявили депутаты.

В пояснительной записке к документу говорится, что влияние России на процесс принятия решения в МВФ минимально из-за малой доли квоты, при этом страна вынуждена ежегодно делать взносы в капитал МВФ в размере около $11,7 млн. Кроме того, участие в МВФ обязывает Россию проводить валютную политику, которая, в частности, лишает права повышать или понижать обменный курс рубля, а также делает необходимым привязку обменного курса нацвалюты к иностранной.

Авторы инициативы также заявили, что МВФ не осудил санкции в отношении России, которые противоречат организации. По их мнению, пребывание России в МВФ не имеет смысла.

Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что фонд уже трижды с 2015 года менял правила кредитования ради Украины.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях