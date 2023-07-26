Депутаты предложили выйти из Международного валютного фонда

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ). Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Они предложили признать утратившим силу постановление Верховного Совета РФ «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития. Они также хотят денонсировать протокол о вступлении РФ в их члены.

«Россия присоединилась к Статьям Соглашения МВФ и стала членом МВФ в 1992 году. <...> Вступив в МВФ, страна утратила суверенитет и превратилась в колонию», — заявили депутаты.

В пояснительной записке к документу говорится, что влияние России на процесс принятия решения в МВФ минимально из-за малой доли квоты, при этом страна вынуждена ежегодно делать взносы в капитал МВФ в размере около $11,7 млн. Кроме того, участие в МВФ обязывает Россию проводить валютную политику, которая, в частности, лишает права повышать или понижать обменный курс рубля, а также делает необходимым привязку обменного курса нацвалюты к иностранной.

Авторы инициативы также заявили, что МВФ не осудил санкции в отношении России, которые противоречат организации. По их мнению, пребывание России в МВФ не имеет смысла.

Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что фонд уже трижды с 2015 года менял правила кредитования ради Украины.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.