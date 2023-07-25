QIWI временно ограничил вывод денег и снятие наличных

«Киви банк» временно ограничил вывод средств с кошельков клиентов и снятие наличных из-за претензий Центрального банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет организации.

«По итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня «Киви банка». Регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступающее в силу с 26 июля 2023 года», — заявили в банке.

В банке пояснили, что меры по ограничению вывода средств и снятию наличных были приняты, «руководствуясь общей логикой предписания».

Ранее группа Qiwi, владеющая одноименным платежным сервисом, полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации, российские и международные активы планируется разделить к сентябрю 2023 года.

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