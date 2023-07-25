В ЦБ России опасаются закредитованности населения

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка Российской Федерации Александр Данилов сообщил журналистам, что Банк России обеспокоен высокими темпами роста розничного кредитования, передает ТАСС.

«Есть некоторые тенденции, беспокоящие нас. Это высокий темп роста розничного кредитования. Это несет риски закредитованности населения», — пояснил он.

21 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки.

Центральный банк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. В ЦБ РФ указали, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, на что также влияет ограниченность свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике.

Ранее Сбер принял решение о повышении доходности по вкладам.