В Минэнерго назвали ограничение свободной торговли Западом «катализатором энергокризиса»

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что ограничение свободной торговли со стороны западных стран стало «катализатором энергетического кризиса». Об этом он сообщил на министерской встрече стран G20 в Индии, передает ТАСС.

По его мнению, Россия занимается стабилизацией мирового рынка нефти, обеспечивает его капиталовложениями и энергоресурсами, в то время как западные страны «не обращают внимания на реальные проблемы».

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что санкционные меры, введенные российскими властями против американских чиновников, не станут препятствием для контактов между Вашингтоном и Москвой.

По его словам, он, как и многие члены правительства Соединенных Штатов, находится под рестрикциями российской стороны, что не останавливает Вашингтон от общения с Москвой, если бы это было необходимо для глобальной стабильности и безопасности.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.