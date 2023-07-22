В Норвегии потребовали остановить торговлю алюминием из России

Норвежская компания Norsk Hydro попросила Лондонскую биржу металлов (LME) пересмотреть свое решение по поводу отсутствия запрета на торговлю и хранение алюминия из России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо норвежского производителя этого металла.

В Norsk Hydro также поинтересовались, консультировалась ли LME с Британским управлением по финансовому регулированию (FCA) относительно рисков, связанных с наличием российского металла на складах и торговли им через систему биржи. Речь идет о том, что на российский алюминий приходится 80% запасов этого металла на складе. Причем в мае этот показатель был на уровне 68%, а в октябре 2022 года составлял всего 18%. С учетом того, что на этот металл из РФ идет существенная скидка, его хранение может угрожать базовому статусу контрактов LME на металл.

По мнению главного финансового директора Norsk Hydro Пола Килдемо, преобладание алюминия из России на LME угрожает эталонной цене, установленной на бирже. Если российского металла будет становиться все больше, то это будет оказывать существенное давление на цену.

При этом LME позже ответила компании Norsk Hydro заявив, что международных санкций, запрещающих торговлю российским алюминием, нет. Коме того, еще в прошлом году было решено не запрещать торговлю алюминием из РФ. При этом ситуация с санкциями вокруг российских металлов отслеживается и держится на контроле.

19 мая правительство Британии объявило о новом пакете санкций против России, ограничения затронули восемь компаний, которые связаны с производством металлов, а также Металлургический инвестиционный банк.

Ранее в Лондоне биржа металлов запретила выставлять продукцию из РФ.