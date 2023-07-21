В ЦБ предупредили о риске вкладов в зарубежной валюте

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила граждан РФ о рисках при открытии вкладов в иностранной валюте. Ее слова передает РИА Новости.

По оценке Набиуллиной, любой вклад в валюте других стран влечет за собой некоторые риски, даже если речь идет о вкладах в валюте дружественных государств.

«Разница между курсом покупки и курсом продажи может лишить россиян части дохода», — предостерегла она.

Глава Центробанка добавила, что вследствие волатильности любой такой вклад больше похож на инвестиции, при которых нельзя заранее предугадать колебания курсов валют.

Набиуллина посоветовала россиянам, решившимся открыть валютный вклад, обратить внимание на действующие в Российской Федерации ограничения. Например, по закону со вклада нельзя снять валюту, средства можно снять только в рублях по курсу конвертации банка.

21 июля Центральный банк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозировал, что Центробанк России повысит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта.