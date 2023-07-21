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ЦБ РФ не планирует вводить новые временные валютные ограничения

Набиуллина: ЦБ не будет вводить временные валютные ограничения в дополнение к существующим

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, что регулятор не планирует введение временных валютных ограничений в дополнение к существующим. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас проводим инвентаризацию тех мер, которые были приняты, с точки зрения анализа их эффекта. И позиция Банка России заключается в том, что нужно оставить только те из валютных ограничений, которые существенны с точки зрения ответных мер», — сказала она, добавив, что ЦБ не планирует вводить новые временные валютные ограничения.

Набиуллина подчеркнула необходимость дать больше возможностей и свободы бизнесу для выстраивания новых логистических маршрутов и отношений с контрагентами.

Также глава Центробанка России заявила, что регулятор видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не широко распространена. Она отметила, что вклады в юанях составляют где-то около 1% от общего объема средств физлиц в российских банках.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку — до 8,5%.

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