ЦБ РФ не планирует вводить новые временные валютные ограничения

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, что регулятор не планирует введение временных валютных ограничений в дополнение к существующим. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас проводим инвентаризацию тех мер, которые были приняты, с точки зрения анализа их эффекта. И позиция Банка России заключается в том, что нужно оставить только те из валютных ограничений, которые существенны с точки зрения ответных мер», — сказала она, добавив, что ЦБ не планирует вводить новые временные валютные ограничения.

Набиуллина подчеркнула необходимость дать больше возможностей и свободы бизнесу для выстраивания новых логистических маршрутов и отношений с контрагентами.

Также глава Центробанка России заявила, что регулятор видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не широко распространена. Она отметила, что вклады в юанях составляют где-то около 1% от общего объема средств физлиц в российских банках.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку — до 8,5%.