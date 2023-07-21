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ЦБ рассказал об интересе россиян к вкладам в юанях

Набиуллина: интерес россиян к вкладам в юанях растет

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Depositphotos

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не широко распространена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, мы видим сейчас появление некоторого интереса наших граждан для того, чтобы держать средства на банковских счетах в юанях», — сообщила она.

При этом, по словам Набиуллиной, в настоящее время «эта практика не очень распространена».

Она отметила, что вклады в юанях составляют где-то около 1% от общего объема средств физлиц в российских банках.

Также Набиуллина заявила, что Центробанк рассматривал сценарий повышения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт в ходе заседания совета директоров 21 июля. Она отметила, что решение повысить ставку именно на 1 п.п. до 8,5% годовых было принято «с учетом анализа ситуации, оценки всех балансов и рисков» в Российской Федерации.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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