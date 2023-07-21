В ЦБ объяснили ослабление рубля в июне-июле

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала главным фактором ослабления рубля в июне-июле одновременное снижение экспорта и рост импорта в российской экономике. Об этом сообщают РИА Новости.

«На наш взгляд, основной фактор движения курса в июне-июле — это последствия происходившего в последние несколько месяцев снижения экспорта при одновременно выросшем импорте», — сказала Набиуллина.

Она уточнила, что, как правило, ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока такую тенденцию не зафиксировали.

По мнению главы Банка России, снижения импорта не произошло по нескольким причинам. Она обратила внимание, что импорт, который приходит в страну сейчас, покупается по курсу на день заключения договора поставки некоторое время назад. Кроме того, увеличение внутреннего спроса подогревает востребованность импорта.

Набиуллина подчеркнула, что произошедшее ослабление курса подтверждает, что внутренний спрос резко вырос.

6 июля глава ЦБ России связала ослабление курса рубля с динамикой внешней торговли.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку — до 8,5%.