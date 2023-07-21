Нефти предрекли рост до $90 за баррель

В августе нефть может подорожать до $90 за баррель. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

По его словам, в течение года цена топлива упала более чем на 25%. По данным лондонской биржи ICE, в конце июля прошлого года баррель Brent торговался на уровне $110. При этом 20 июля 2023 сентябрьские фьючерсы топлива этой марки стоили уже $80 за баррель. За июнь цена нефти Brent увеличилась с $75 до $80.

С учетом высокой волатильности стоимости топлива не исключено восстановление цен, допустил Гусев. В частности, на их рост в августе может повлиять решение ОПЕК+ ограничить поставки нефти и рост спроса на сырье в Азии, объяснил он.

Российский бюджет на этот год был сверстан, исходя из цен на нефть в $70 за баррель. Поэтому подорожание топлива до уровня $90 за баррель обеспечит дополнительные доходы государства и финансовую поддержку для других отраслей, подытожил эксперт.

В апреле страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о решении планомерно продолжить сокращение нефтедобычи. Об этом сообщили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир. В июне ОПЕК+ договорился о том, что сократит общий уровень добычи нефти и с 2024 года.

Ранее сообщалось, что будет с курсом рубля при падении стоимости нефти ниже $70 за баррель.