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В «Новатэке» назвали сроки начала строительства «Мурманского СПГ»

Глава «Новатэка» Михельсон: строительство «Мурманского СПГ» начнется с августа 2024 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что компания планирует начать строительство «Мурманского СПГ» с августа 2024 года, когда Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области завершит возведение второй очереди «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«После вывода второй платформы из дока, что произойдет через 12 месяцев, в конце августа, освобождается док и нужно будет делать линию сжижения под следующий проект: «Мурманский СПГ», — указал Михельсон, отметив, что в компании с оптимизмом смотрят на реализацию проекта.

20 июля президент России Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк», расположенный в мурманском поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива.

В июне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что стоимость проекта «Арктик СПГ 2» может вырасти до $25 млрд из-за перехода на использование электроприводов на второй и третьей линиях проекта и увеличением потребностей в электроэнергии.

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.

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