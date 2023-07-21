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Байден создает рабочую группу по потолку госдолга США

Bloomberg: Байден создает рабочую группу по недопущению превышения потолка госдолга США

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент США Джо Байден издал распоряжение о создании рабочей группы по недопущению превышения потолка госдолга США. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, группу возглавят советник Белого дома Стюарт Делери и директор Национального экономического совета США Лаэль Брейнард. Отмечается, что в состав группы не войдут представители республиканской партии. В группу также входят министр финансов СЩА Джанет Йеллен, генеральный прокурор страны Меррик Гарланд, председатель Совета экономических консультантов Джаред Бернштейн и директор административно-бюджетного управления в составе администрации президента США Шаланда Янг.

«Теперь, когда недавний долговой кризис пройден, необходимо изучить все юридические и политические опции, чтобы не допустить повторения ситуации, когда все доверие к Соединенным Штатам и их платежеспособность становится заложником конгресса», — говорится в распоряжении Байдена.

Ранее Байден простил американским студентам долги на сумму $39 млрд .

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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