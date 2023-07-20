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Россия стала главным поставщиком нефти в Китай

Китай в первом полугодии 2023 года импортировал рекордный объем российской нефти

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Mark Schiefelbein/AP

По данным Главного таможенного управления КНР стало известно, что Китай в июне импортировал из России рекордные 10,5 млн т сырой нефти, что составляет 2,56 млн барр. в сутки, на общую сумму $5,23 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отмечается, что в общей сложности за первые шесть месяцев 2023 года объем поставок российской нефти в Китай вырос на 27% по сравнению с первым полугодием 2022-го — до 52,6 млн тонн, что равняется 2,12 барр. в сутки. Таким образом Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти.

Также Российская Федерация увеличила поставки сжиженного природного газа в Китай за первое полугодие 2023 года. Москва поставила Пекину СПГ на общую сумму $2,67 млрд, тем самым заняв третье место по поставкам этого топлива в КНР, уступив только Австралии и Катару, занявшим первое и второе место соответственно.

До этого стало известно, что Россия сократила скидки на свою нефть, которая поставляется индийским переработчикам, с $30 до $4 за баррель.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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