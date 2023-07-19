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ЕС работает над увеличением вывоза украинского зерна по суше

ЕС после прекращения действия сделки работает над увеличением вывоза зерна с Украины по суше

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Igor Tkachenko/Reuters

Европейская комиссия (ЕК) в свете прекращения действия зерновой сделки работает с пятью приграничными с Украиной странами Евросоюза, а также с Молдавией и украинским государством по урегулированию логистических проблем и увеличению пропускной способности «маршрутов солидарности», через которые украинское зерно вывозится по суше через страны ЕС. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы ЕК.

По его словам, Еврокомиссия ведет эту работу через координационную платформу под руководством вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.

Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что украинские власти рассматривают возможность использования нового маршрута для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии. Речь идет о трехсторонней зерновой инициативе с ООН и Турцией.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее Зеленский предложил ООН и Турции продолжить вывозить зерно по Черному морю без согласия России.

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