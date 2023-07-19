Суд вступился за россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле

Верховный суд (ВС) РФ вступился за жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМ приобрел люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Как говорится в материалах дела, волгоградец купил 19 предметов одежды — пиджаки, свитера, рубашки, джинсы — по 19, 26, 39 рублей соответственно. За самую дорогую вещь он заплатил 129 рублей. Деньги списали со счета, на почту и телефон поступили подтверждения от ЦУМ. Однако покупки россиянин не получил: магазин проинформировал о невозможности доставки и вернул деньги. Мужчина обратился в суд и, сославшись на закон о защите прав потребителей, потребовал представить вещи.

Представитель ЦУМ заявил, что на сайте магазина случился технический сбой, поэтому цены стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости. ЦУМ предложил передать товары при условии доплаты до полной стоимости.

Суды трех инстанций встали на сторону ЦУМ, но ВС отменил их решения.

Как отметили в Верховном суде, фиксация цены осуществляется в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Продавец не имеет права в одностороннем порядке изменить цену, объявленную в момент оформления заказа.

Коллегия направила данное дело на пересмотр в суд первой инстанции.

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