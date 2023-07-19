Стало известно, по каким странам ударит остановка зерновой сделки

Исследование «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции», подготовленное экспертами Росконгресса и Институтом изучения мировых рынков, указывает на то, что остановка зерновой сделки может поставить под угрозу продовольственную безопасность некоторых стран, где цены на продукты питания уже росли рекордными темпами. Особенно уязвимыми являются Зимбабве и Руанда, согласно документу, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Доклад подчеркивает, что геополитические потрясения стали неожиданным фактором для мирового рынка продовольствия, усиливая инфляцию продуктов. После февраля 2022 года стоимость зерновых продуктов выросла примерно на 20%, однако ожидаемое восстановление зерновой сделки помогло вернуть цены к прежнему уровню. Если условия зерновой сделки не будут выполнены, это сделает невозможным поставки из Украины, что приведет к повышению цен на продовольствие и создаст угрозу продовольственной безопасности ряда стран, отмечается в докладе.

Эксперты указывают, что борьба с ростом стоимости жизни уже является главной целью для многих правительств. В то время как темпы роста цен в Азиатско-Тихоокеанском регионе были относительно невысокими (менее 6% в прошлом году), Европа и Центральная Азия столкнулись с резким ростом цен на продукты питания в среднем на 18%.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.