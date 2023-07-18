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Сбер впервые организовал покупку компании в Индии через аккредитив

Сбер организовал для клиента из России сделку слияния-поглощения индийской компании

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Сбер организовал для своего российского клиента сделку слияния-поглощения индийской компании, что позволило отечественной компании выйти на индийский рынок через приобретение готового бизнеса в своей отрасли, сообщает пресс-служба банка.

Все расчеты между сторонами сделки были произведены аккредитивом от Сбера через филиал банка в Индии. Сбер также взял на себя обязательства по сопровождению сделки: организацию логистики, подготовку юридической документации и перевод на английский язык.

«Сбер выступает надежным партнером во взаимоотношениях между российскими и индийскими контрагентами, в частности, использование аккредитивов при расчетах гарантирует сохранность средств и безопасность платежей», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Банк впервые провел российско-индийскую сделку слияния-поглощения с оплатой через аккредитив. Сделку удалось завершить за месяц, что в несколько раз быстрее, чем стандартная длительность таких операций.

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