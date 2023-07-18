Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ» сообщил о подорожании с 1 августа на 10–20% цен на безалкогольные напитки в России

«Ъ»: с 1 августа цены на безалкогольные напитки в России повысятся на 10–20%

close
100%
Pichi Chuang/Reuters

Вызванное падением курса рубля и введением акциза на сахар удорожание импортных ингредиентов приведет к повышению с 1 августа цен на безалкогольные напитки в России на 10–20%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации, находящейся в распоряжении издания, крупные производители напитков PepsiCo, «Сады Придонья» и «Очаково» уже известили торговые сети о предстоящем увеличении цен на их продукцию.

Так, PepsiCo, ссылаясь на изменение курса рубля, намеревается повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3%. «Сады Придонья» в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг сообщили о повышении цен на 10%. «Очаково» из-за влияния курса рубля на стоимость сырья и из-за затрат на логистику тоже готовится поднять цены на 10%.

Глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков, сообщает газета, особо отметил, что около 70% затрат в себестоимости соков приходится на импортные концентрированные соки и пюре. Поэтому цены на продукцию отрасли очень зависят от курсов валют.

Ранее сообщалось, что компания Puma вернулась в Россию под новым названием — Amazing Red. Отмечается, что компания продает оригинальную продукцию Puma со складов, однако по цене на 20–30% выше, чем до ухода из России.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях