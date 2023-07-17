В Сбере раскрыли объемы кредитования крымского бизнеса

Сбер одобрил юридическим лицам Крыма кредитов на 44 млрд руб., в том числе 8 млрд руб. — кредитов малому бизнесу, сообщил сегодня, 17 июля, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, его цитирует пресс-служба компании.

«Наши крымские офисы быстро наращивают базу корпоративных клиентов — в них уже обслуживаются почти 3 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Крыма», — заявил Анатолий Попов.

Он подчеркнул, что приход Сбера открыл предпринимателям Крыма доступ к большому количеству банковских услуг и сервисов.

«В наших офисах можно быстро и удобно зарегистрировать бизнес, открыть расчетный счет, получить электронную подпись, оформить кредитные продукты, разместить депозиты, открыть зарплатный проект, подключить торговый эквайринг, а также воспользоваться всеми акционными предложениями банка для бизнеса», — добавил зампред правления Сбербанка.

Ранее сообщалось, что за полгода Сбер выдал 1,5 трлн руб. бизнесу на инвестиции.