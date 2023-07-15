Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне и иностранцы будут платить госпошлины за разрешение на аренду охотничьего оружия

В России ввели госпошлины до 500 рублей за разрешение на аренду охотничьего оружия

close
100%
Shutterstock

Граждане России и иностранцы должны будут платить госпошлины за разрешение на выдачу, ношение и использование арендованного оружия в охотничьих целях, пишет ТАСС. Кроме того, плата будет взиматься за переоформление соответствующих разрешительных документов.

В первом случае сбор составит 500 руб., во втором — 250 руб. В такой же пропорции придется заплатить пошлину за разрешения на транспортирование и перевозку оружия и/или патронов, а также экспонирование или коллекционирование.

Закон о введении пошлин опубликован на портале нормативно-правовых актов. По закону, в России взять в аренду оружие можно будет, только получив специальное разрешение. Оно дает право носить и использовать оружие.

«Иностранные граждане смогут арендовать такое оружие у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые ведут охотничье хозяйство и оказывают иностранным гражданам услуги в сфере охотничьего хозяйства и имеют на это соответствующее разрешение», — сообщает агентство.

Госдума утвердила размер пошлин за выдачу и переоформление документов на оружие в феврале этого года.

За прошлый год ФСБ арестовала более 250 стволов производства подпольных оружейников из почти 40 регионов России. Среди арестованного оружия — широкий ассортимент, от раритетных револьверов системы Нагана — до мощного ручного огнемета «Шмель», снаряд которого способен разрушить дом.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях