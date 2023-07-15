Россияне и иностранцы будут платить госпошлины за разрешение на аренду охотничьего оружия

Граждане России и иностранцы должны будут платить госпошлины за разрешение на выдачу, ношение и использование арендованного оружия в охотничьих целях, пишет ТАСС. Кроме того, плата будет взиматься за переоформление соответствующих разрешительных документов.

В первом случае сбор составит 500 руб., во втором — 250 руб. В такой же пропорции придется заплатить пошлину за разрешения на транспортирование и перевозку оружия и/или патронов, а также экспонирование или коллекционирование.

Закон о введении пошлин опубликован на портале нормативно-правовых актов. По закону, в России взять в аренду оружие можно будет, только получив специальное разрешение. Оно дает право носить и использовать оружие.

«Иностранные граждане смогут арендовать такое оружие у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые ведут охотничье хозяйство и оказывают иностранным гражданам услуги в сфере охотничьего хозяйства и имеют на это соответствующее разрешение», — сообщает агентство.

Госдума утвердила размер пошлин за выдачу и переоформление документов на оружие в феврале этого года.

За прошлый год ФСБ арестовала более 250 стволов производства подпольных оружейников из почти 40 регионов России. Среди арестованного оружия — широкий ассортимент, от раритетных револьверов системы Нагана — до мощного ручного огнемета «Шмель», снаряд которого способен разрушить дом.

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