В Турции допустили продление зерновой сделки при одобрении Россией предложений ООН

Зерновая сделка может быть продлена после 17 июля, если Россия положительно отреагирует на предложения по ее пролонгации

генсека ООН Антониу Гутерриша, которые он обозначил в письме президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

Другие сценарии развития событий источник назвал маловероятными с учетом позиции, которую в этом вопросе занимает российская сторона.

«Пролонгация возможна, но, учитывая заявления российских властей о невыполнении в течение года касающихся ее части стамбульских договоренностей, произойти это может в случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что турецкая сторона (Минобороны, МИД) проводит активную работу, направленную на продление срока действия зерновой сделки. По словам источника, теперь стоит ожидать общения Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которого «ситуация полностью прояснится». Официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик 13 июля сообщил, что Эрдоган собирается провести переговоры по телефону с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. В тот же день Путин назвал черноморскую инициативу «игрой в одни ворота».

Черноморская зерновая инициатива или зерновая сделка была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Сделка предполагает вывоз с территории Украины зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Совместный координационный центр в Стамбуле согласует движение судов.

Ранее были названы последствия продления зерновой сделки.