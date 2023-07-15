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В Турции допустили продление зерновой сделки при одобрении Россией предложений ООН

ТАСС: зерновая сделка может быть продлена при одобрении Россией предложений ООН

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Seth Perlman/AP

Зерновая сделка может быть продлена после 17 июля, если Россия положительно отреагирует на предложения по ее пролонгации
генсека ООН Антониу Гутерриша, которые он обозначил в письме президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

Другие сценарии развития событий источник назвал маловероятными с учетом позиции, которую в этом вопросе занимает российская сторона.

«Пролонгация возможна, но, учитывая заявления российских властей о невыполнении в течение года касающихся ее части стамбульских договоренностей, произойти это может в случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что турецкая сторона (Минобороны, МИД) проводит активную работу, направленную на продление срока действия зерновой сделки. По словам источника, теперь стоит ожидать общения Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которого «ситуация полностью прояснится». Официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик 13 июля сообщил, что Эрдоган собирается провести переговоры по телефону с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. В тот же день Путин назвал черноморскую инициативу «игрой в одни ворота».

Черноморская зерновая инициатива или зерновая сделка была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Сделка предполагает вывоз с территории Украины зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Совместный координационный центр в Стамбуле согласует движение судов.

Ранее были названы последствия продления зерновой сделки.

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