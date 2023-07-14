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Назван размер заработка российских фрилансеров за полгода

«Ведомости»: объем заработка российских фрилансеров вырос на 53% в первом полугодии

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российские фрилансеры с января по июнь 2023 года заработали 5,3 млрд рублей, что на 53% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные представителя сервисов для аутсорс-сделок Solar Staff.

89% пользователей платформы выводят деньги на карты российских банков, за границу — 9%. На российские и иностранные карты фрилансеры суммарно перевели более 5 млрд рублей, около 510 млн рублей из этих средств направили за рубеж — чаще всего в Грузию, Казахстан, Армению и Турцию.

По данным сервиса, средний доход фрилансеров, которые выводят средства на российские карты, составляет 100 тыс. рублей. При этом доход тех, кто выводит деньги на зарубежные карты существенно выше, 319 тыс. рублей. Чаще всего на отечественные карты переводят средства блогеры и консультанты, а на зарубежные – менеджеры и программисты.

В конце апреля RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру» сообщил, что 15% россиян планируют взять подработку на майские праздники. Выяснилось, что чаще всего для дополнительного заработка граждане выбирают такси (17%) и работу курьером (12%). Также в пятерке комплектовщики товаров — 9%, продавцы — 9% и няни — 8%. Еще 10% респондентов собираются взять сверхурочные на постоянной работе.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин подрабатывает на фрилансе.

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