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МЭР может добиться проверок продажи алкоголя без согласования с прокуратурой

МЭР РФ рассмотрит возможность проводить проверки продажи алкоголя без участия прокуратуры

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Depositphotos

Министерство экономического развития России проработает вопрос проведения проверок розничной продажи алкоголя без согласования с прокуратурой. Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.

Отмечается, что Госкомиссия одобрила ряд показателей риска о нарушении требований по контролю розничной продажи алкогольной и содержащей спирт продукции.

«Также поручено Минэкономразвития России предусмотреть возможность проведения субъектами РФ отдельных контрольных мероприятий в отношении розничной реализации алкоголя без согласования с органами прокуратуры», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отозвал законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, направленный ранее в правительство РФ. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого Клишас направлял документ, законопроект был отозван еще 19 июня для доработки.

С 1 ноября 2023 года власти собирались ввести эксперимент по реализации отечественного вина через «Почту России». Но в июле планы были отменены, соответствующий законопроект сняли с рассмотрения.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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