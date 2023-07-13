Кабмин сообщил о проблемах из-за ограничений на проверки алкогольных магазинов

Введенные в России ограничения на проверки магазинов, реализующих алкоголь, не позволяют полноценно выявлять и пресекать продажи суррогата. Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.

Заседание состоялось под председательством зампреда правительства — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. В нем приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, а также субъектов РФ и организаций.

В ходе заседания Мантуров отметил, что статистика Минздрава фиксирует рост числа отравлений алкогольной продукцией с летальным исходом, а также было заявлено о необходимости изменений в действующей системе проведения регионального государственного контроля.

Как рассказали в кабмине, Госкомиссией были одобрены типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований по региональному государственному контролю розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Минэкономразвития поручено предусмотреть возможность проведения субъектами РФ отдельных контрольных мероприятий в отношении розничной реализации алкоголя без согласования с органами прокуратуры, а Росалкогольрегулированию совместно с ЦРПТ поручено на ежемесячной основе производить сверку объемов, введенных

в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отозвал законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, направленный ранее в правительство РФ.

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