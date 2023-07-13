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Легализацию онлайн-продаж алкоголя в России поставили на паузу

«Ведомости»: сенатор Клишас отозвал проект о легализации онлайн-торговли алкоголем

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отозвал законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, направленный ранее в правительство РФ. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко и на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

По словам Григоренко, на имя которого Клишас направлял документ, законопроект был отозван еще 19 июня для доработки.

В статье указывается, что инициатива предлагала право продавать алкоголь в интернете с доставкой для компаний, имеющих лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на ее розничную продажу. При этом сайта продавца должен быть внесен в специальный реестр, порядок ведения которого должно было определить Росалкогольрегулирование.

Источник «Ведомостей» в профильной ассоциации уточнил, что законопроект был отозван после замечаний Минфина.

До этого заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг РФ поддерживает инициативу о легализации в стране онлайн-продаж алкоголя и его доставки.

С 1 ноября 2023 года власти собирались ввести эксперимент по реализации отечественного вина через «Почту России». Но в июле планы были отменены, соответствующий законопроект сняли с рассмотрения.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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