В России предложили проводить расчеты с внешним миром через госструктуру

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в существующих условиях у российских компаний возникают сложности при расчетах с зарубежными партнерами, решить их могла бы единая государственная структура. Об этом сообщает РБК.

Соколов подчеркнул, что без формирования соответствующей госполитики, в которой задействовали бы российские министра и ведомства, ситуация не наладится. Платежи будут проходить, но это будет происходить слишком медленно для современного мира.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что подразумевает создание некого государственного расчетного центра, который бы смог поддерживать оплату в различных валютах, а для того, чтобы схема работала и была эффективной нужна консолидация всех отраслей и предприятий промышленность. Это нужно, чтобы все расчеты с внешним миром проходили через одно место

Соколов сослался на «не совсем позитивный опыт взаиморасчетов с Боливией, с боливийским боливиано», который компания не хотела бы повторять.

До этого главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме представил дорожную карту, реализация которой позволит повысить эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.