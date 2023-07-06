В Сбере призвали удвоить за 10 лет долю небанковского финансового сектора в ВВП

По доле в ВВП небанковские финансовые рынки в России намного отстали от банков. Об этом в своей колонке в РБК написал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Он считает, что по этой причине для развития долгосрочных инвестиций необходимо нарастить долю небанковских финансовых посредников с текущих 25–27% ВВП до 50% в ближайшие десять лет.

«Банки в России довольно развиты и в целом хорошо справляются со своими функциями. С небанковскими финансовыми институтами (фондовый рынок, рынок IPO и выпуск облигаций, страхование и перестрахование, рынок производных финансовых инструментов) ситуация обратная, поэтому необходим перезапуск всех сегментов этого рынка», — заявил он.

Ведяхин подчеркнул, что именно небанковские финансовые посредники, которые критически зависели от иностранных денег, инфраструктуры и экспертизы, в итоге оказались во многом парализованы. «Для каждого сегмента рынка нужна стратегия развития с опорой на внутренние ресурсы», — считает он.

В частности, первый зампред правления Сбера предложил перезапустить накопительную пенсионную систему, создать собственный рынок производных финансовых инструментов без доминирования иностранцев, развивать рынок перестрахования, создать правовые конструкции для инвестиций, аналогичных западным (трастов, личных фондов, фондов частных инвестиций, венчурных фондов), увеличивать количество эмитентов ценных бумаг и ряд других мер с конкретными шагами.

Также, чтобы стимулировать выход на биржу новых компаний, Ведяхин предложил предусмотреть возможность продажи на фондовом рынке части акций компаний с иностранным участием, акционеры которых уходят из России, а также предоставить публичным компаниям преференции в госзакупках.

«В следующем десятилетии именно развитие небанковских финансовых посредников и устранение диспропорций между разными сегментами финансового рынка позволят обеспечить источник длинных денег и, как следствие, структурную трансформацию и долгосрочный рост российской экономики», — заключил он.