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СМИ сообщили, на какой стадии находятся корректировки нефтяных налогов и льгот

«Ъ»: у корректировок нефтяных налогов и льгот появляется завершенный вид

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Brendan McDermid/Reuters

Министерство финансов РФ подготовило поправки о корректировке параметров налогов в нефтяной отрасли. С ними ознакомился «Коммерсантъ».

По информации газеты, проект предусматривает двукратное сокращение демпферных субсидий до конца 2026 года, а не на год, как планировалось изначально. Также месторождения сверхвязкой нефти, которые лишились льгот в 2021 году, смогут перейти в режим налога на дополнительный доход. Этого, по информации издания, на протяжении двух лет добивались «Татнефть» и «Лукойл».

Кроме того, отмечается, что власти сдвинут сроки налоговых льгот для выработанных месторождений и сократят дисконт Urals к Brent для расчета налогов с сентября до $20 за баррель.

15 февраля заместитель главы Министерства финансов России Алексей Сазанов заявлял, что корректировка нефтяного налогообложения позволит сохранить бюджету государства в 2023 году порядка 660 млрд руб.

До этого замминистра финансов РФ Михаил Котяков говорил, что российский бюджет в 2023 году может получить дополнительные 600 млрд руб. поступлений из-за изменения налогообложения в нефтяной отрасли. Он добавлял, что эти корректировки не смогут оказать отрицательного эффекта на добычу нефти в стране.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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