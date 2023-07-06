СМИ сообщили, на какой стадии находятся корректировки нефтяных налогов и льгот

Министерство финансов РФ подготовило поправки о корректировке параметров налогов в нефтяной отрасли. С ними ознакомился «Коммерсантъ».

По информации газеты, проект предусматривает двукратное сокращение демпферных субсидий до конца 2026 года, а не на год, как планировалось изначально. Также месторождения сверхвязкой нефти, которые лишились льгот в 2021 году, смогут перейти в режим налога на дополнительный доход. Этого, по информации издания, на протяжении двух лет добивались «Татнефть» и «Лукойл».

Кроме того, отмечается, что власти сдвинут сроки налоговых льгот для выработанных месторождений и сократят дисконт Urals к Brent для расчета налогов с сентября до $20 за баррель.

15 февраля заместитель главы Министерства финансов России Алексей Сазанов заявлял, что корректировка нефтяного налогообложения позволит сохранить бюджету государства в 2023 году порядка 660 млрд руб.

До этого замминистра финансов РФ Михаил Котяков говорил, что российский бюджет в 2023 году может получить дополнительные 600 млрд руб. поступлений из-за изменения налогообложения в нефтяной отрасли. Он добавлял, что эти корректировки не смогут оказать отрицательного эффекта на добычу нефти в стране.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.