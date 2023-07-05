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Турция для туристов из России стала дороже Мальдив

Ekonomigazetesi: отдых в Турции для туристов из РФ стал дороже Мальдив из-за роста инфляции

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Depositphotos

Отдых в Турции для российских туристов стал дорогим удовольствием, так как местный туристический сектор не может снизить цены на фоне роста инфляции и увеличения расходов. Об этом пишет издание Ekonomigazetesi.

По данным издания, туризм в Турции переживает тяжелые времена, так как увеличение расходов за год на 100% на фоне резкого роста инфляции в стране привело к тому, что туры подорожали на 70-90% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. Кроме того, поток российских туристов сократился более чем на треть. С учетом того, что средняя стоимость туров в Турцию сейчас составляет 300-400 тыс. рублей, отдых в этой стране становится дороже, чем в Мальдивах.

Участники рынка опасаются, что из-за роста цен на путевки, не только российские, но и европейские туристы могут начать отказываться от отдыха в стране. Например, суточная стоимость номера в Анталии в апреле составила €110, поднявшись на 37,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, инфляция в стране выше, чем в Испании и Греции, отчего российские туристы все чащи стали выбирать для отдыха Египет.

Аналитики посчитали, что туристический сектор сильно пострадал сначала от пандемии коронавируса, потом от глобальной рецессии, а затем от последствий спецоперации на Украине. В целом, расходы выросли в каждой сфере, поэтому представители туризма пытаются хоть как-то заработать, увеличивая стоимость путевок.

3 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что из-за роста цен поток туристов из России в Турцию летом 2023 года упал на 35-40% по сравнению с 2019 годом, до пандемии коронавируса.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно отдохнуть в Турции этим летом.

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