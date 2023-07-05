Посол РФ сообщил о серьезных последствиях антироссийских санкций для Румынии

Посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин рассказал о серьезных последствиях антироссийских санкций для экономики Румынии, сообщает газета «Известия».

Дипломат отметил, что в последние месяцы в стране прошли массовые акции протеста, забастовки и другие выступления различных категорий государственных служащих и бюджетников, в основном, требовавших повышения зарплаты. Румынское правительство в ряде случаев вынуждено идти навстречу таким требованиям. В частности, был введен потолок для торговых наценок на ряд товаров первой необходимости.

Посол подчеркнул, что эффективность правительственных мер воспринимается гражданами весьма критически. Правительство «с энтузиазмом и даже рвением» соблюдает антироссийские санкции Брюсселя, что привело к значительному подорожанию энергоносителей, электроэнергии, продовольствия. Также сохраняется серьезная инфляция, растет дефицит государственного бюджета и внешней торговли. Так, доходы Центрального банка Румынии в 2022 году сократились примерно вдвое по сравнению с предшествующим годом.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на решение Румынии сократить численность дипломатического представительства РФ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.