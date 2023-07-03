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Экс-министр экономики усомнился в том, что юань для России ценнее доллара США

Экс-министр экономики Нечаев усомнился, что юань для России станет ценнее доллара

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Global Look Press

Юань не является свободно конветируемой валютой, поэтому нет уверенности, что он станет ценнее доллара для России даже через пять лет. Такое мнение высказал экс-министр экономики России, глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, передает РИА Новости.

«У меня сразу возникает вопрос: поскольку Китай преследует всегда только свои национальные интересы во всем, мы твердо убеждены, что ни сегодня, ни завтра, а через пять лет, что нам юань будет нужнее доллара? Я не уверен, что можно со 100-процентной вероятностью на этот вопрос ответить положительно...Китай — это отдельная тема, юань может стать резервной валютой, если Китай разовьет свой финансовый рынок и, самое важное, сделает юань полноценно конвертируемым. Но мы хорошо знаем, что юань таким сейчас не является», — сказал он.

По оценке Нечаева, хотя доля доллара, действительно, немного снизилась в международных расчетах, но пока никакого кардинального изменения не произошло.

По оценкам РИА Новости, доля юаня в международных платежах через систему SWIFT достигла рекорда за последние полтора года, составив 2,54%. За месяц, по сравнению с апрелем 2023 года, она выросла на 0,25 п.п. Доллар в мае 2023 года остался самой популярной валютой для международных расчетов. Его доля составила 42,6%, но по сравнению с апрелем она сократилась на 0,11 п.п.

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