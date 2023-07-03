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В ЦБ назвали порог бесплатных переводов самому себе

«Известия»: в ЦБ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина заявила, что многие кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе. Об этом она сказала в разговоре с газетой «Известия».

По словам Бакиной, при этом некоторых игроков беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, поскольку нововведение может повлиять на их комиссионные доходы. Директор департамент ЦБ отметила, что в основном диалог идет вокруг суммы. Она добавила, что Центробанке придерживаются позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн руб. должен быть сохранен.

«С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме все-таки было бы оптимальным», — сказала Бакина.

В мае газета «Известия» писала, что в России почти все крупные банки стали брать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1–2%. Так, в ВТБ появилась комиссия с 1 мая этого года. Сбор установили на уровне 1,25 % от суммы перевода, минимум 30 руб.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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