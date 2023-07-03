В ЦБ назвали порог бесплатных переводов самому себе

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина заявила, что многие кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе. Об этом она сказала в разговоре с газетой «Известия».

По словам Бакиной, при этом некоторых игроков беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, поскольку нововведение может повлиять на их комиссионные доходы. Директор департамент ЦБ отметила, что в основном диалог идет вокруг суммы. Она добавила, что Центробанке придерживаются позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн руб. должен быть сохранен.

«С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме все-таки было бы оптимальным», — сказала Бакина.

В мае газета «Известия» писала, что в России почти все крупные банки стали брать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1–2%. Так, в ВТБ появилась комиссия с 1 мая этого года. Сбор установили на уровне 1,25 % от суммы перевода, минимум 30 руб.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.