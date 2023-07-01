Зарплаты курьеров в России начали расти на фоне кадрового дефицита

Средняя зарплата курьеров в России по итогам первого квартала 2023 года достигла 55 тыс. рублей. При этом отрасль испытывает дефицит кадров, который усиливается уменьшением потока трудовой миграции. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Salary Index и участников рынка.

В первом квартале 2023 года средняя зарплата курьеров достигла около 55 тыс. руб. в месяц. Самыми высокооплачиваемыми остаются московские курьеры, чьи средние зарплаты находятся на уровне 60,4 тыс. рублей. Однако их оплата труда практически перестала расти. При этом сильнее всего выросли зарплаты курьеров в Сибири (на 13% год к году, до 55,7 тыс. руб. в месяц).

Участники рынка указали, что сильнее всего дефицит кадров наблюдается в крупных российских городах. При этом в некоторых регионах зарплаты курьеров уже превышают предложения в столице. Например, в июне оплата доставщиков заказов в Новосибирске выросла на 39% год к году.

Аналитики посчитали, что в период с января по май 2023 года число вакансий курьеров выросло всего на 33%, в то время как в прошлом году – на 113%. Однако такая ситуация характерна для всех отраслей, так как ни у кого нет профицита персонала. Кроме того, в этом году ситуация с дефицитом курьеров ухудшится из-за усиливающейся конкуренции со стройиндустрией и сокращением трудовой миграции.

8 июня из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру» стало известно, что 15% опрошенных студентов планируют подрабатывать летом курьерами, 11% станут официантами, по 8% — промоутерами и продавцами, 7% — комплектовщиками товаров.

Ранее аналитики подсчитали, что средние зарплаты курьеров и грузчиков по рынку выросли на 10% в 2022 году.