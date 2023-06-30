Цены на бензин в России могут вырасти еще сильнее из-за одного решения правительства

С начала сентября текущего года объемы выплат из федерального бюджета России для представителей нефтяной отрасли сократятся вдвое. При таком сценарии уровень государственной поддержки представителей отрасли резко снизится, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на профильные источники.

Суть демпферного механизма заключается в стимулировании нефтяных компаний отправлять больше топлива для дальнейшей реализации внутри страны. Бюджет доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает фиксированную цену внутреннего рынка. Резкое сокращение финансовой господдержки может спровоцировать дополнительный рост цен на топливо в РФ, уточняется в статье.

«С учетом того, что в правительстве не успели согласовать анонсированное министром финансов РФ Антоном Силуановым «уполовинивание» выплат по демпферу по бензину и дизтопливу, данную меру предполагается ввести не с 1 июля, а с 1 сентября. Сокращенные выплаты будут действовать в течение одного года», — заключается в материале.

30 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что по итогам последнего месяца весны российские нефтекомпании сократили объемы переработки сырья на 6,4%, до 715 тыс. тонн в сутки. Главной причиной подобной динамики стало проведение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Ранее агентство Reuters раскрыло «радикальный» способ борьбы российских властей с рисками дефицита топлива.