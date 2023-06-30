Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цены на бензин в России могут вырасти еще сильнее из-за одного решения правительства

«Интерфакс»: выплаты российским нефтяникам по демпферу сократятся в два раза с 1 сентября

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

С начала сентября текущего года объемы выплат из федерального бюджета России для представителей нефтяной отрасли сократятся вдвое. При таком сценарии уровень государственной поддержки представителей отрасли резко снизится, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на профильные источники.

Суть демпферного механизма заключается в стимулировании нефтяных компаний отправлять больше топлива для дальнейшей реализации внутри страны. Бюджет доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает фиксированную цену внутреннего рынка. Резкое сокращение финансовой господдержки может спровоцировать дополнительный рост цен на топливо в РФ, уточняется в статье.

«С учетом того, что в правительстве не успели согласовать анонсированное министром финансов РФ Антоном Силуановым «уполовинивание» выплат по демпферу по бензину и дизтопливу, данную меру предполагается ввести не с 1 июля, а с 1 сентября. Сокращенные выплаты будут действовать в течение одного года», — заключается в материале.

30 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что по итогам последнего месяца весны российские нефтекомпании сократили объемы переработки сырья на 6,4%, до 715 тыс. тонн в сутки. Главной причиной подобной динамики стало проведение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Ранее агентство Reuters раскрыло «радикальный» способ борьбы российских властей с рисками дефицита топлива.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях