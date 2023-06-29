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Цены в России на импортируемое вино у европейских поставщиков увеличились от 5% до 30%

Импортер Каширин: цены на вино у европейских поставщиков выросли в России от 5% до 30%

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Depositphotos

Основатель и президент одного из самых крупных импортеров премиального вина и крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group Максим Каширин сообщил в интервью РИА Новости о росте цен на алкоголь у крупных европейских поставщиков.

По словам Каширина, цены у крупных поставщиков повысились на 5-10%. У уникальных не очень больших поставщиков рост цен составил от 15% до 30%. Единой цифры роста нет, потому что на ситуацию на российском рынке алкоголя оказывают влияние разные компоненты себестоимости и мировые цены.

Каширин также считает, что главной проблемой российских алкогольных дистрибьюторов является инфляция в Европе и странах-производителях.

Ранее сообщалось, что в Госдуме могут ввести запрет индивидуальным предпринимателям при оказании услуг общественного питания розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Кроме того, предлагается сделать обязательным передачу данных в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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