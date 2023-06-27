Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ОПЕК прогнозируют увеличение спроса на нефть

CNBC: ОПЕК предсказала рост спроса на нефть до 110 млн баррелей в сутки к 2045 году

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Спрос на нефть в мире может вырасти до 110 млн баррелей в сутки к 2045 году, а общий спрос на энергоносители к этому сроку поднимется на 23%. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, передает CNBC.

«Нефть незаменима в обозримом будущем. По нашему прогнозу мы видим, что глобальный спрос на нефть увеличится до 110 млн баррелей в день к 2045 году», — отметил Хайсам аль-Гайс во время выступления на открытии конференции по энергетике Energy Asia в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

По его словам, к 2045 году доля нефти в мировом энергобалансе будет на уровне 29%. При этом дефицит финансирования нефтегазовой отрасли может поставить под угрозу безопасность энергосистем и приведет к глобальному энергетическому хаосу.

Он добавил, что в будущем возобновляемые источники энергии будут играть большую роль в энергобалансе мира. При этом уже некоторые страны ОПЕК стали вкладывать большие деньги в это направление.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что в обозримом будущем Индия потеснит Китай с лидирующих позиций по объемам потребления нефти. Нью-Дели станет крупнейшим в мире драйвером роста спроса на данный вид сырья. Смена глобальных лидеров по объемам потребления нефти произойдет в течение ближайших четырех лет — к 2027 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях