В ОПЕК прогнозируют увеличение спроса на нефть

Спрос на нефть в мире может вырасти до 110 млн баррелей в сутки к 2045 году, а общий спрос на энергоносители к этому сроку поднимется на 23%. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, передает CNBC.

«Нефть незаменима в обозримом будущем. По нашему прогнозу мы видим, что глобальный спрос на нефть увеличится до 110 млн баррелей в день к 2045 году», — отметил Хайсам аль-Гайс во время выступления на открытии конференции по энергетике Energy Asia в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

По его словам, к 2045 году доля нефти в мировом энергобалансе будет на уровне 29%. При этом дефицит финансирования нефтегазовой отрасли может поставить под угрозу безопасность энергосистем и приведет к глобальному энергетическому хаосу.

Он добавил, что в будущем возобновляемые источники энергии будут играть большую роль в энергобалансе мира. При этом уже некоторые страны ОПЕК стали вкладывать большие деньги в это направление.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что в обозримом будущем Индия потеснит Китай с лидирующих позиций по объемам потребления нефти. Нью-Дели станет крупнейшим в мире драйвером роста спроса на данный вид сырья. Смена глобальных лидеров по объемам потребления нефти произойдет в течение ближайших четырех лет — к 2027 году.