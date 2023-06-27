В России хотят усилить контроль за БАДами

В правительство России подадут обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом биологически активных добавок (БАДы) в стране. Это сделают из-за большого количества нелегальной продукции на отечественном рынке, пишет газета «Известия», ссылаясь на протокол заседания подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли общественной организации «Деловая Россия», которое состоялось в середине текущего месяца с участием представителей Минпромторга, Минэкономразвития, Роспотребнадзора, депутатов Государственной думы и сенаторов, участников отрасли.

Согласно документу, в составе контрафактной продукции могут быть запрещенные сильнодействующие вещества. «Деловая Россия» выступила с предложением ввести в качестве мер реагирования проведение контрольной и мониторинговой закупки органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве БАДов, а также отменить мораторий на введение внеплановых проверок бизнеса.

Как сообщили изданию в комитете «Деловой России» по развитию рынка биологически активных добавок, на следующей неделе документ собираются направить в кабмин.

Источник «Известий» в руководстве этой организации рассказал, что предложение о введении заградительных пошлин на БАДы из недружественных России государств может войти в документ.

Ранее в Минпромторге России заявили, что обязательная маркировка БАДов в РФ начнется с 1 октября 2023 года.