В Московском регионе в июле и августе сохранится теплая погода

Июль и август в Москве и Подмосковье, по предварительным данным Гидрометцентра России, окажутся теплыми, но будут характеризоваться переменчивой погодой. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

«Наши долгосрочные прогнозы, издаваемые в марте, говорят, что погода летом в столичном регионе будет около и выше нормы. Так что летом будет лето, но погода будет изменчивой», – рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам Макаровой, долгосрочные прогнозы погоды создаются только в вероятностной форме. Именно поэтому нельзя исключать то, что лето в столице будет прохладным. Однако специалист считает, что лето будет теплым, даже теплее нормы.

Специалист добавила, что личное восприятие погоды и планы людей играют немалую роль.

«Если бы я планировала какой-то пляжный отдых, то дожди – это грустно. А для каких-то дел – это отличная погода. Для растений это полезно, у нас засуха, пожарная опасность. Поэтому нужно как-то более зрело воспринимать погоду и окружающую среду. Понимать, что не мы одни живем на планете: есть растения, есть животные», – цитирует эксперта «Москва 24».