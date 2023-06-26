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Голикова заявила, что повышение МРОТ вызовет рост доходов в бюджеты всех уровней

Голикова: повышение МРОТ приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней

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Pixabay

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года на 18,5% приведет к дополнительным доходам в бюджеты всех уровней, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин, сказала Голикова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), еще раз подтвердил необходимость опережающего роста минимального размера оплаты труда по сравнению с прожиточным минимумом. Решение Путина об индексации МРОТ опережающими темпами на 18,5%, по словам Голиковой, вызовет привлечение дополнительных доходов в бюджеты всей уровней. В первую очередь, увеличатся бюджеты регионов, так как туда поступает подоходный налог, составляющий их основную базу.

Как утверждает Голикова, увеличение МРОТ вызовет рост зарплат у 4,8 млн жителей России. Общее же увеличение фонда оплаты труда приведет к увеличению доходов и других работников, находящихся на более квалифицированных должностях.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ подготовил поправки по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года.

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