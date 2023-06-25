Аналитик назвал главное преимущество цифрового рубля

Использование цифрового рубля поможет россиянам делать переводы без комиссий, однако лишит кешбэка. Об этом URA.RU заявил эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков.

«Цифровая валюта станет дополнением к наличным и безналичным деньгам, даст возможность выбирать и экономить на банковских комиссиях. Заработать на процентах с остатка по счету или получить кешбэк не получится. При этом планируется, что у переводов в цифровом рубле не будет лимитов. Можно будет переводить любые суммы без комиссии», — отметил Глазков.

По его словам, цифровой рубль должен стать дополнением к наличным и безналичным расчетам. Кроме того, россияне получат возможность экономить на банковских комиссиях.

Он добавил, что тестирование цифровой валюты уже скоро начнется. Для начала, испытание пройдут 15 банков. Вполне вероятно, что за время тестов будут отработаны ошибки и налажены механизмы работы. После успешного эксперимента цифровой рубль начнут принимать повсеместно и им уже смогут пользоваться обычные люди.

Ранее в воскресенье депутат Государственной думы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о переговорах по использованию цифрового рубля во внешних расчетах.