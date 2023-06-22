Цена бензина Аи-92 на бирже обновила рекорд августа 2021 года

Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в европейской части России на торгах в четверг поднялась на 2% и достигла рекордных 58,55 тыс. рублей за тонну, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Таким образом она достигла максимума с августа 2021 года.

Также сообщается, что цена бензина «Премиум-95» также выросла на 1,3%, до 66,59 тыс. рублей за тонну. Цена летнего дизеля выросла на 0,5%, до 51,58 тыс. рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 0,6%, до 25,69 тыс. рублей за тонну.

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писала, что российские нефтекомпании увеличили объемы нефтепереработки в первые две недели июня на 3% из-за окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

До этого глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов сообщил, что осенью текущего года цены на бензин на внутреннем рынке России увеличатся из-за демпферной реформы. Причиной станет решение Министерства финансов (Минфина) вдвое сократить выплаты нефтеперерабатывающим заводам.