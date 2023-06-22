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Министр энергетики Украины назвал возможный срок окончания транзита российского газа

FT: поставки российского газа через Украину могут завершиться в 2024 году

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Reuters

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году по истечении срока действия контракта на транзит с «Газпромом». Слова Галущенко приводит Financial Times.

Глава украинского Минэнерго отметил, что одна из последних артерий, по которым энергоресурсы из России поступают в европейские страны, обеспечивает почти 5% импорта в регион. Financial Times пишет, что шансы Украины и РФ договориться о продлении пятилетнего транзитного контракта невелики, даже если политики стран Европы выступят посредниками в переговорах.

Галущенко указал, что европейские страны готовы к снижению российских поставок за счет сокращения спроса и поиска альтернативных источников импорта, например, сжиженного природного газа (СПГ). При этом аналитики FT оценивают потерю даже небольшого процента поставок как риск роста цен на всем континенте.

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявлял, что немецкая промышленность может серьезно пострадать, если Киев и Москва не продлят соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию.

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