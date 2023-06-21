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Стало известно, что власти ЕС собираются делать с замороженными $219 млрд России

Bloomberg: Евросоюз рассматривает временное использование замороженных российских активов

Власти Евросоюза (ЕС) не намерены полностью конфисковывать замороженные активы России в европейских странах — для этого нет соответствующих юридических обоснований. Вместо этого чиновники сосредоточатся на временном использовании заблокированных денежных средств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Речь идет о возможности временного использования заблокированных российских активов, которые оцениваются в более чем €200 млрд, или $219 млрд. Данная мера необходима для предоставления финансовой помощи Украине для восстановления экономики, инфраструктуры и других отраслей, уточняется в статье.

«Европейский союз пришел к выводу, что он не может юридически конфисковать полностью замороженные российские активы и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов. Несмотря на это, ЕС рассматривает два варианта, продолжая изучать, как он мог бы использовать более 200 миллиардов евро (219 миллиардов долларов) в замороженных активах российского Центрального банка и направить их в Украину», — говорится в материале.

После разработки соответствующего плана документ направят на одобрение лидерам ЕС. Завершить подготовку планируется к следующей деловой встречи блока в Брюсселе, которая должна состояться на следующей неделе, заключается в заметке.

17 июня газета Financial Times (FT) со ссылкой на заявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) сообщила, что направление доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины может отрицательно повлиять на евро в качестве мировой валюты. Доходы от процентных ставок замороженных активов РФ могут спровоцировать другие центробанки, у которых есть большие резервы, отказаться от использования евро.

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