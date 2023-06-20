В России готовят стратегию финансовой грамотности населения

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ совместно с правительством готовят стратегию финансовой грамотности населения до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас готовим с правительством стратегию финансовой грамотности до 2030 года... Мы хотим, чтобы базовые навыки правильного (финансового) поведения людей стали естественными для граждан, стали частью общей культуры», — заявила она.

В феврале зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал два фактора, которые способствовали росту числа мошеннических организаций в России на 85% за год. По словам парламентария, на это повлияли снижение уровня жизни россиян и низкий уровень их финансовой грамотности. При этом, как уточнил Арефьев, «к сожалению», пока Госдума не планирует никаких новых инициатив по борьбе с финансовым мошенничеством.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко отмечала, что к видам кредитов, которые потенциально могут создать финансовые трудности заемщику, следует отнести в первую очередь так называемые кредиты за 15 минут, взятые в микрофинансовых организациях, ломбардах и кредитных союзах.