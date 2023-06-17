iPhone не будут исключать из параллельного импорта

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что iPhone не будут исключать из списка товаров для параллельного импорта из-за шпионских программ. Об этом сообщает ТАСС.

«Наличие тех или иных шпионских приложений больше касается регуляторики в части того или иного функционального использования этих изделий. Соответствующие разъяснения на тему этих закладок в iOS — операционной системе Apple — ФСБ уже сделала», — пояснил чиновник.

Он добавил, что Минпромторг будет исключать из перечня для параллельного импорта технику, производство которой осваивают производители в России при условии, что это не вредит рынку.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в России наблюдается переизбыток смартфонов iPhone из-за снижения спроса на них и «неконтролируемых поставок» по параллельному импорту.

В апреле-июне на российском рынке сложился явный переизбыток iPhone, так как продукцию Apple везут «все подряд под видом чего угодно».