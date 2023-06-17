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iPhone не будут исключать из параллельного импорта

В минпромторге заявили, что iPhone не будут исключать из параллельного импорта

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Shutterstock

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что iPhone не будут исключать из списка товаров для параллельного импорта из-за шпионских программ. Об этом сообщает ТАСС.

«Наличие тех или иных шпионских приложений больше касается регуляторики в части того или иного функционального использования этих изделий. Соответствующие разъяснения на тему этих закладок в iOS — операционной системе AppleФСБ уже сделала», — пояснил чиновник.

Он добавил, что Минпромторг будет исключать из перечня для параллельного импорта технику, производство которой осваивают производители в России при условии, что это не вредит рынку.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в России наблюдается переизбыток смартфонов iPhone из-за снижения спроса на них и «неконтролируемых поставок» по параллельному импорту.

В апреле-июне на российском рынке сложился явный переизбыток iPhone, так как продукцию Apple везут «все подряд под видом чего угодно».

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