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Изменение оптимального курса доллара российскими властями объяснили

Экономист Абрамов связал изменение оптимального курса доллара с желанием успокоить россиян

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Изменение оценок оптимального курса доллара связано с желанием успокоить граждан. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, комментируя оценку первого вице-премьера Андрея Белоусова, который на Петербургском экономическом форуме назвал оптимальным курс 80-90 руб. за доллар после 70-80 руб., приведенных в декабре.

«Неважно, курс 70 или 80 руб., а тот, который держится долго и не создает неуверенности в бизнесе, что он повысится. Когда говорят про 80-90 — это скорее желание успокоить бизнес, успокоить население, сказать, что до 100 курс не будет расти. Для бюджета, конечно, комфортнее слабый курс рубля», — пояснил Абрамов.

По мнению кандидата экономических наук, для некоторых компаний выгоден слабый курс, для других — сильный. В принципе, консолидированным в большинстве случаев должен быть стабильный курс, считает экономист. Он уточнил, что и для населения стабильный курс является оптимальным.

В мае 2023 года рубль начал слабеть по отношению к доллару. С начала месяца курс вырос с 76 до 85 рублей за доллар. К середине июня рубль обновил годовые минимумы впервые с апреля 2022 года. По данным Центробанка, с начала этого года реальный эффективный курс рубля снизился на 18%.

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