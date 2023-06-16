Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сорокин заявил о политике нечестной рыночной конкуренции

Замминистра энергетики России: потребитель становится заложником политических игр

close
100%
Depositphotos

На мировом рынке происходит переориентация потоков из-за санкций заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на сессии ПМЭФ «Энергетика XXI века: вызовы настоящего- возможности будущего».

«Многие компании уже начали осознавать, что здесь есть проблема. Недавно даже Shell объявила о том, что снижает инвестиции в возобновляемые источники энергии, во всяком случае, перестает их наращивать, и будет увеличивать инвестиции в поддержание добычи нефти или хотя бы удержание на том же уровне, потому что в этом секторе есть доходность», — сказал Сорокин.

По его словам, санкции ЕС и геополитическая ситуация привели к ограничениям рыночных механизмов формирования рынка.

«Сейчас, когда мы говорим о переориентации потоков из-за санкций, мы говорим о политике нечестной рыночной конкуренции. Если раньше трудовой рейс с нашей нефтью в Европу занимал десять дней, то сейчас наша нефть вынуждена идти от 30 до 45 дней до точки назначения, значит она должна замещаться чужой нефтью, которая будет идти вместо пяти дней порядка 15-17 дней, то есть потребитель становится заложником политических игр и нерационального планирования», — отметил Сорокин.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас мир поделился на дружественные и недружественные страны.

«Но что еще более важное — это фрагментация. Раньше энергетический рынок был глобален, каждый мог, по сути, поставить свой товар в эффективную локацию. Что произошло сейчас: мир поделился на дружественные и недружественные страны», — заключил Сорокин.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях