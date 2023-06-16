Сорокин заявил о политике нечестной рыночной конкуренции

На мировом рынке происходит переориентация потоков из-за санкций заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на сессии ПМЭФ «Энергетика XXI века: вызовы настоящего- возможности будущего».

«Многие компании уже начали осознавать, что здесь есть проблема. Недавно даже Shell объявила о том, что снижает инвестиции в возобновляемые источники энергии, во всяком случае, перестает их наращивать, и будет увеличивать инвестиции в поддержание добычи нефти или хотя бы удержание на том же уровне, потому что в этом секторе есть доходность», — сказал Сорокин.

По его словам, санкции ЕС и геополитическая ситуация привели к ограничениям рыночных механизмов формирования рынка.

«Сейчас, когда мы говорим о переориентации потоков из-за санкций, мы говорим о политике нечестной рыночной конкуренции. Если раньше трудовой рейс с нашей нефтью в Европу занимал десять дней, то сейчас наша нефть вынуждена идти от 30 до 45 дней до точки назначения, значит она должна замещаться чужой нефтью, которая будет идти вместо пяти дней порядка 15-17 дней, то есть потребитель становится заложником политических игр и нерационального планирования», — отметил Сорокин.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас мир поделился на дружественные и недружественные страны.

«Но что еще более важное — это фрагментация. Раньше энергетический рынок был глобален, каждый мог, по сути, поставить свой товар в эффективную локацию. Что произошло сейчас: мир поделился на дружественные и недружественные страны», — заключил Сорокин.