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У Германии не осталось денег для бюджета Евросоюза из-за помощи Украине

Welt: у Германии не осталось денег для отчислений в бюджет ЕС из-за помощи Украине

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Global Look Press

У Германии не осталось возможности для дополнительных выплат в бюджет Евросоюза (ЕС) из-за помощи Украине. Об этом заявил министр финансов республики Кристиан Линднер, передает Welt.

«Учитывая необходимые сокращения в нашем национальном бюджете, в настоящее время мы не можем вносить дополнительные взносы в бюджет ЕС», — сказал политик в интервью немецкому агентству France Presse и другим членам Европейского отдела новостей в Брюсселе.

По словам Линднера, из-за финансовой помощи Украине долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы «доведен до максимума». Сейчас документ находится на рассмотрении Еврокомиссии. 20 июня Еврокомиссия собирается представить результаты этого рассмотрения.

Министры финансов ЕС в пятницу встретятся в Люксембурге. На повестке дня, прежде всего, обсуждение планов реформирования долговых правил союза.

На необходимость пересмотра бюджета на фоне последствий пандемии COVID-2019 и снижения цен в стране в октябре указывала председатель Европейского парламента Роберта Метсола. С начала 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии сократился на 0,3%, сообщала австрийская газета Der Standard. По ее информации, кризис в ФРГ может в скором времени распространиться на соседнюю Австрию, и уже по итогам первого квартала экономика Вены также снизилась на 0,3%.

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